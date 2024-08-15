5 للاعبي بيسبول.. تعرف إلى أغلى 10 عقود في تاريخ الرياضة

المصدر: إعداد: موسى علي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عند الحديث عن عقود اللاعبين الأغلى في تاريخ الرياضة، نكاد نجزم جميعاً أن نجوم كرة القدم هم الأعلى في ذلك، لكن في الحقيقة هناك رياضات لا تحظى بشعبية عالمية كبيرة، يدخل جيوب لاعبيها ملايين أكثر من تلك التي يتقاضاها نجوم المستديرة.

ونشرت صحيفة "ماركا"، تقريراً لأغلى 50 عقداً في تاريخ الرياضة، حيث هيمن لاعبو البيسبول لا كرة القدم، على القائمة، ووصلت عقود بعضم إلى أرقام خرافية.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة أغلى 10 عقود في تاريخ الرياضة:

1- شوهي أوتاني:

أبرم نجم البيسبول الياباني شوهي أوتاني مطلع العام الجاري عقداً مع فريق لوس أنجلوس دودجرز حتى 2033 يتقاضى مقابله 700 مليون دولار.

الرياضة: بيسبول

القيمة: 700 مليون دولار

2 - ليونيل ميسي:

يعتبر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ثاني أغلى عقد في التاريخ، وذلك عندما وقع عقداً جديداً مع برشلونة عام 2017 مقابل 674 مليون دولار، أي ما يعادل 168 مليوناً سنوياً.

الرياضة: كرة القدم

القيمة: 674 مليون دولار

3 - كريستيانو رونالدو:

في ميركاتو شتاء 2022 وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحبر على ورق عقده مع النصر السعودي لعام 2025، مقابل 214 مليون دولار في العام.

الرياضة: كرة القدم

القيمة: 428 مليون دولار

4 - باتريك ماهومز:

حل لاعب كانساس سيتي تشيفز رابعاً في القائمة، عندما وقع الأمريكي عقداً لعشر سنوات عام 2010 حتى 2031، مقابل 450 مليون دولار.

الرياضة: كرة القدم الأمريكية

القيمة: 450 مليون دولار

5 - كريم بنزيمة:

ضمت القائمة نجم ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيمة، عندما أبرم عقداً مع الاتحاد السعودي (2023 -2025)، سيحصل مقابله على 223 مليون دولار.

الرياضة: كرة القدم

القيمة: 223 مليون دولار

6 - مايك تراوت:

سال حبر قلم لاعب البيسبول الأمريكي مايك تراوت على ورق عقده الجديد مع فريق لوس أنجلوس أنجلس، وذلك عام 2019 وحتى 2030 مقابل 426.5 مليون دولار.

الرياضة: بيسبول

القيمة: 426.5 مليون دولار

7 - كانيلو ألفاريز:

وقع الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز عام 2018 عقداً مع شركة "دازون" الخاصة ببث الأحداث الرياضية حتى 2023 بقيمة 365 مليون دولار.

الرياضة: ملاكمة

القيمة: 365 مليون دولار

8 - موكي بيتس:

وقع لاعب البيسبول الأمريكي موكي بيتس عام 2021 عقداً مع فريق لوس أنجلوس دودجرز لغاية 2032 مقابل 365 مليون دولار.

الرياضة: بيسبول

القيمة: 365 مليون دولار

9 - آرون جودج:

يأتي لاعب فريق نيويورك يانكيز للبيسبول آرون جودج تاسعاً في القائمة، بإمضائه عام 2023 على عقد حتى 2034 مقابل 360 مليون دولار.

الرياضة: بيسبول

القيمة: 360 مليون دولار



10- ماني ماتشادو:

حل عاشراً الأمريكي ماني ماتشادو، عند توقيعه مع فريق سان دييغو بادريس للبيسبول عقداً العام الماضي حتى 2034، يحصل مقابله على 350 مليون دولار.

الرياضة: بيسبول

القيمة: 350 مليون دولار

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز