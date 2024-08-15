أبرزها تقنية "فار" والتسلل ولمسة اليد.. تغييرات تنظيمية منتظرة في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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ينطلق غدا الجمعة الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2024 / 2025).

وتسلط وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء في السطور التالية على أبرز التغييرات المنتظر حدوثها في الموسم الجديد للمسابقة العريقة.

تقنية الفيديو

نجت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بسهولة من جهود وولفرهامبتون لإلغائه في الاجتماع العام السنوي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتم تطبيقه لموسم آخر.

وينصب المسعى الجديد الكبير على أهمية مبدأ "اتخاذ الحكام القرار"، حيث تريد الرابطة أن يتدخل حكام فار في القرارات الذاتية فقط إذا كان القرار على أرض الملعب خاطئا بشكل واضح وجلي، بعد التحقق من الأدلة المتاحة بسهولة.

وكانت هناك جهودا لتحسين الاتصالات أيضا بين مسؤولي فار وحكام المباريات، حيث تستمر لقطات الشاشة والرسومات التي تشرح سبب إلغاء الهدف في العرض على شاشات الملاعب الضخمة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا عرض الأهداف التي تم إلغاؤها على أرض الملعب والتي تمت الموافقة عليها بواسطة فار هذا الموسم، وكذلك الأهداف التي تسبب فحصها تأخيرا في استئناف المباريات.

ووفرت رابطة الدوري أيضا حسابا جديدا لها على موقع (إكس)، حيث سيتم تقديم تحديثات "مباشرة" للأهداف بعد اكتمال فحصها من قبل تقنية فار.

الوقت المحتسب بدلا من الضائع

سوف يستمر الحكام في حساب الوقت الضائع بالضبط بسبب توقف اللعب - مع إجراء تعديل واحد بسيط. لن تتم إضافة أول 30 ثانية بعد تسجيل الهدف إلى نهاية وقت الشوط الأول، ولكن سيتم إضافة أي وقت احتفالي لاحق، أو وقت مستغرق في فحص فار، وترى الرابطة أن هذا سيقلل من طول المباراة بمعدل دقيقة و 38 ثانية.



التسلل

ستكون تقنية التسلل شبه الآلية وسيلة أخرى لتوفير الوقت، حيث يقدر أنها ستوفر 31 ثانية من متوسط ​​فحص التسلل وستكون أكثر دقة من خطوط فار المرسومة يدويا، ورغم ذلك، لن تكون تلك التقنية جاهزة في بداية الموسم.

وتعهدت رابطة الدوري بتقديمها بعد إحدى فترات روزنامة المباريات الدولية في الخريف - ومن المرجح أن يبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل.

لمسة اليد

سيصبح من الآن فصاعدا منح بطاقة صفراء في حال حرمان اللاعب من فرصة واضحة لتسجيل هدف من خلال لمسة يد، إذا لم يتم اعتبار هذه اللمسة متعمدة، وبالطبع سيتم احتساب ركلات جزاء لأي مخالفة لمسة يد تحتسب داخل منطقة الجزاء.

فيما يتعلق بلمسات اليد الأخرى، يقر هوارد ويب، رئيس لجنة الحكام، بوجود حالات في الموسم الماضي تتم فيها معاقبة اللاعبين حتى عندما تكون أيديهم أو ذراعهم في وضع مبرر للفعل الذي تم القيام به، حيث يريد أن يتوقف ذلك.

العوامل الأخرى التي سيتم توجيه الحكام للنظر فيها هذا الموسم بشأن مخالفات لمسة اليد المحتملة هي: قرب اللاعب من الكرة، إذا تم استخدام الذراع لدعم الجسم أثناء السقوط أو قيام اللاعب بصد الكرة أو لعبها على ذراعه حيث يوجد تغيير واضح في مسار الكرة.

التعدي

هناك تغيير صغير آخر في القانون يتعلق بدخول اللاعبين إلى منطقة الجزاء خلال تنفيذ ركلات الجزاء، حيث لن يتم معاقبة المخالفين إلا في حال اعتبارهم قد أثروا على ركلة الجزاء بطريقة ما، بنفس الطريقة التي يتم بها معاقبة حارس المرمى.

في الماضي، كان الحكم يأمر بإعادة ركلة الجزاء إذا تعدى اللاعبون المهاجمون والمدافعون - الآن سيبحث الحكام عن التأثير، لذا إذا تعدى المهاجمون والمدافعون، ولكن المهاجم فقط هو الذي كان له تأثير ملموس، فسيتم منح ركلة حرة غير مباشرة بدلا من إعادة ركلة الجزاء.

سلوك المشاركين

تشعر رابطة الدوري الإنجليزي بأن الانتقادات الموجهة لتقنية فار من جانب اللاعبين والمديرين الفنيين والأندية كانت ضارة، وقد طلبت المشورة بشأن هذه القضية في "وقت السلم" النسبي في الصيف ودعت الأندية وموظفيها للتحلي بضبط النفس.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة "لقد طلبنا من (الأندية) الصبر في تصحيح الأمر. لقد مر خمس سنوات فقط على تطبيق تقنية فار. الأمر يستغرق وقتا. كرة القدم جديدة نسبيا على التكنولوجيا. أعتقد أن الأمر سيحتاج بعض الوقت قبل أن تطبيق التكنولوجيا حقا في اللعبة".

وينبغي على أولئك غير القادرين على كبح جماح أنفسهم أن يكونوا على دراية بالصلاحيات التنظيمية المتزايدة المتاحة الآن للتعامل مع التعليقات غير المحترمة.

وعلى أرض الملعب، تلتزم الرابطة بالنموذج الذي استخدمته في الموسم الماضي في التعامل مع الاحتجاج على القرارات بدلاً من تبني نهج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يتيح لقادة الفرق فقط التحدث إلى الحكام عندما تحدث مشكلة .

سوف يعرض الركض نحو الحكم ومواجهته، والسلوك غير المحترم تجاهه بشكل واضح، مرتكبه لعقوبة الحصول على بطاقة صفراء، وبالتأكيد لم تهدأ حملة في الموسم الماضي بعد شهر أو شهرين، حيث تم إشهار 173 بطاقة صفراء للاحتجاج على القرارات التحكيمية في الموسم الماضي، مقارنة بـ 79 بطاقة موسم 2022 / 2023.

قواعد مالية جديدة

لا تزال قواعد الربحية والاستدامة في الدوري، والتي بموجبها تم خصم نقاط من ناديي إيفرتون ونوتنجهام فورست في الموسم الماضي، سارية لهذا الموسم، ويترقب الجميع في منتصف يناير القادم تأكيد الرابطة على ما إذا كانت هناك أندية قد انتهكت حساباتها لعام 2023 / 2024 من عدمه.

في الخلفية، سوف تختبر الأندية نظاما ماليا جديدا مبنيا على ركيزتين أساسيتين، بهدف تقديمه في موسم 2025 / 2026.

الركيزة الأولى تتمثل في المراقبة في الوقت الفعلي والتي ستحد من إنفاق الأندية نسبة 85٪ من الإيرادات على التكاليف المتعلقة بالفريق، وسوف تتقلص أيضا إلى 80٪ لأولئك الذين يلعبون في مسابقات يويفا هذا الموسم.

أما الركيزة الأخرى، فهي التطبيق من الأعلى إلى الأسفل والذي يضع فعليا سقفا صارما لما يمكن للأندية إنفاقه، على أن يكون الحد الأقصى مضاعفا لأصغر مكافأة مركزية تدفع لأي نادٍ.

ويعارض ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هذا الإجراء، بينما تؤكد رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين إنها ستعارض أي شيء من شأنه أن يحدد سقفا لرواتب أعضائها.

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