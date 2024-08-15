بوتشيتينو يتوصل لاتفاق لتدريب منتخب أمريكا

المصدر: وكالات

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قالت شبكة (ئي.إس.بي.إن) اليوم الخميس إن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي السابق وافق على تولي تدريب المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال.

وأضاف المصدر أن المدرب الأرجنتيني، الذي كان بلا عمل منذ انفصاله عن تشيلسي في مايو الماضي بعد موسم واحد في صفوف الفريق الإنجليزي، سيقود الفريق في كأس العالم 2026 التي تشارك أمريكا المكسيك وكندا في استضافتها.

وأشار، نقلا عن مصدر، إلى أن المباراة الأولى لبوتشيتينو البالغ عمره 52 عاما ستكون أمام كندا في كينساس سيتي في السابع من الشهر المقبل.

وكان المنتخب الأمريكي بلا مدرب منذ إقالة جريج برهالتر من منصبه في يوليو الماضي بعد عشرة أشهر من بدء فترته الثانية مدربا للفريق بعد الخروج مبكرا من بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها أمريكا.

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