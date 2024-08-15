موعد وألية سحب قرعة النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025

المصدر: وكالات

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الآلية التي ستجرى بها قرعة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" في نسخته الجديدة 2024-2025.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا تطبيق نظام جديد، لا سيما في دور المجموعات، حيث سيخوض كل فريق 8 مباريات خلاله مع فرق يتم تحديدها بشكل عشوائي.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن قرعة دوري الأبطال ستتم بطريقة هجينة، بحيث يتم سحب كرة كل فريق يدويا، لكن الجزء الأكبر والأهم سيكون رقميا بالكامل، حيث سيستخدم برنامج حاسوبي لتحديد منافسي كل ناد بشكل عشوائي.

وكان الـ"يويفا" استخدم برنامجا حاسوبيا في النسخ الأخيرة للمساعدة في سير القرعة بسلاسة، وهو ما جعله يعلن تواصل التجربة خلال اجتماع عبر الإنترنت، مؤكدا أنه سيطبق تقنية مماثلة لتحديد المباريات الثماني لكل فريق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مجموعات دوري أبطال أوروبا (2024-2025)

تأخذ مجموعات دوري أبطال أوروبا شكلا جديدا في النسخة الجديدة المرتقبة المكونة من 36 فريقا في هذا الدور.

وفي هذا الشكل الجديد للمسابقة، ستظل كل الأندية الـ36 في مجموعة واحدة، ويخوض كل منها 8 مباريات تحدد بشكل عشوائي، وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16.

بينما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباراة فاصلة ذهابا وإيابا للتأهل، وستقصى الأندية التي تحتل المراكز من الخامس والعشرين إلى السادس والثلاثين مباشرة.

وسيتم ترتيب الـ36 فريقا قبل القرعة، وفقا لتصنيفها، في 4 أوعية، وسيكون الاستثناء الوحيد هو البطل الحالي ريال مدريد الإسباني في هذه الحالة، والذي سيذهب إلى الوعاء الأول على أي حال، وسيتم تطبيق الأمر ذاته في النسخ المقبلة.

وسيواجه كل فريق فريقين من وعائه الخاص وفريقين آخرين من كل من الأوعية الثلاثة المتبقية، ليصل إلى إجمالي 8 مباريات، وسيلعب 4 مواجهات على أرضه و4 خارجها.. وسيحدد البرنامج الحاسوبي المذكور أيضا بشكل عشوائي المباريات التي سيخوضها كل فريق على أرضه أو خارجها.

ووفقا لذلك فإن كل فريق سيلعب ما مجموعه 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بينما ستكون هناك 6 مباريات فقط في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي هذه المسابقة الأخيرة، سيكون هناك 6 أوعية بدلا من 4، وسيواجه كل فريق فريقا واحدا من كل وعاء، بما في ذلك الوعاء الذي يتواجد فيه.

قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا

يحتفظ شكل قرعة دوري أبطال أوروبا بالقاعدة التي تمنع مواجهة فريقين من البلد ذاته، لكنه يتضمن قاعدة جديدة تمنع وضع فريق أمام أكثر من فريقين من بلد آخر.

أي أنه على سبيل المثال، لا يمكن لفريق إسباني مواجهة فريق إسباني آخر، ولا يمكنه مواجهة أكثر من فريقين إنجليزيين في هذه المرحلة الأولى.

وأوضح مدير المسابقات للأندية في الـ"يويفا"، توماس هيدتشتك، أنه في حالة الاحتفاظ بالنظام السابق، كانت القرعة ستستغرق أكثر من 3 ساعات، وكان يتعين استخدام أكثر من 1000 كرة و36 وعاء.

يذكر أن الشركة المسؤولة عن توفير برنامج القرعة هي "AeLive"، التي أكدت خلال الاجتماع التوضيحي أنها مستعدة للتصدي لأي هجوم إلكتروني قد يؤثر على القرعة.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

سيجرى سحب قرعة دوري أبطال أوروبا يوم 29 أغسطس الحالي، بينما سيجرى سحب قرعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي يوم 30 أغسطس، في موناكو.

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