مدرب باريس سان جيرمان ينفعل على صحفي إسباني بسبب سؤال عن مبابي

المصدر: وكالات

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يتأهب باريس سان جيرمان لبدء مشواره في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا الجمعة، لكن مدربه لويس إنريكي لا يزال يواجه تساؤلات بشأن كيليان مبابي إذ تلقى أسئلة بشأن اللاعب خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس رغم رحيل مبابي إلى ريال مدريد.

وكانت حالة الجدل والتكهنات التي استمرت لوقت طويل حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد انتهت في بداية يونيو عندما انضم المهاجم الفرنسي إلى ريال، ولكن الأمر شكل محورا للتساؤلات التي واجهها إنريكي مدرب سان جيرمان في المؤتمر.

وبدأ مبابي مشواره مع ريال مدريد بتسجيل هدف للفريق في الفوز 2-صفر على أتالانتا يوم الثلاثاء الماضي في كأس السوبر الأوروبية.

وفي حديث إنريكي لوسائل الإعلام قبل المباراة المقررة أمام لوهافر غدا الجمعة، سأله صحفي إسباني عما إذا كان قد شاهد المباراة.

وقال إنريكي "يا إلهي، هؤلاء الإسبان مملون... لم أتخيل أنك ستسألني سؤالا عن كيليان مرة أخرى.

"لكن ليس لدي ما أخفيه. لطالما كنت أعشق كيليان مبابي وهو شخص فريد واستثنائي. أتمنى له التوفيق وأن يخسر ريال مدريد أمامنا".

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