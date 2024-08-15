36 لقبًا للريال تحت قيادته.. فلورنتينو يحطم رقم سانتياغو برنابيو

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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في إنجاز تاريخي جديد، تمكن فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، من تحطيم الرقم القياسي لعدد الألقاب التي فاز بها النادي تحت قيادته، متفوقًا على الرقم السابق الذي كان يحتفظ به سانتياغو برنابيو، الرئيس الأسطوري للنادي.

36 لقبًا تحت قيادة بيريز

منذ توليه رئاسة النادي في عام 2000، قاد فلورنتينو بيريز ريال مدريد لتحقيق 36 لقبًا، متفوقًا على برنابيو الذي فاز بـ 35 لقبًا خلال فترة رئاسته التي امتدت من عام 1943 إلى 1978.

وتشمل إنجازات بيريز مجموعة واسعة من البطولات، منها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس الملك، والسوبر الإسباني والأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

إنجازات بارزة

تحت قيادة بيريز، شهد ريال مدريد واحدة من أعظم فتراته الذهبية، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا سبع مرات في الأعوام 2002، 2014، 2016، 2017، و2018 و2022 و2024.

هذه الانتصارات الأوروبية العظيمة أعادت النادي إلى قمة كرة القدم العالمية، معززة مكانته كأكثر الأندية تتويجًا بهذه البطولة.

السياسة الاستراتيجية

تعزى هذه النجاحات الكبيرة إلى السياسات الاستراتيجية التي انتهجها بيريز، بما في ذلك تعاقدات بارزة مع نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو، زين الدين زيدان، لوكا مودريتش، وتوني كروس، كما قام بتطوير البنية التحتية للنادي، بما في ذلك تجديد ملعب سانتياغو برنابيو ليتحول إلى أحد أكثر الملاعب تطورًا في العالم.

الإرث المستدام

فلورنتينو بيريز لم يحقق هذه الألقاب فقط، بل أسس أيضًا إرثًا مستدامًا للنادي، حيث جعل من ريال مدريد ليس فقط فريقًا ناجحًا على أرض الملعب، ولكن أيضًا مؤسسة رياضية ذات تأثير اقتصادي وثقافي عالمي، تحت قيادته تحول النادي إلى علامة تجارية عالمية وقوة اقتصادية في عالم الرياضة.

تحطيم فلورنتينو بيريز لرقم سانتياغو برنابيو يعكس رؤيته الطموحة وقيادته الحكيمة للنادي الملكي.

ومع استمرار مسيرته في رئاسة النادي، يتطلع عشاق ريال مدريد إلى المزيد من النجاحات والألقاب التي تضاف إلى تاريخ هذا النادي العريق.

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