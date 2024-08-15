ريال مدريد يتصدر قائمة الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإسباني

المصدر: البيان

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نجح فريق ريال مدريد في اعتلاء منصات التتويج كأكثر نادٍ يحصل على لقب الدوري الإسباني بـ36 مرة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه وغريمه التقليدي برشلونة الذي أحرز اللقب 27 مرة، ويسعى الملكي إلى استكمال مسيرته والحفاظ على اللقب في الموسم الجديد 2024-2025 الذي ينطلق الليلة.

وأول تتويج لريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى في موسم 1932/1932، واحتفظ بلقب البطولة في الموسم التالي، وظل بعدها حوالي 20 سنة دون أي تتويج بالدوري بسبب الحرب العالمية الثانية والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من حرب أهلية وتغييرات سياسية.

وينطلق الدوري الإسباني لكرة القدم الليلة في افتتاحية مثيرة، حيث ينازل أتلتيك بيلباو ضيفه خيتافي في المباراة التي ستقام بينهما في التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة الأولى.

بينما يستضيف فريق ريال بيتيس نظيره جيرونا في تمام الحادية والنصف مساء على ملعب استاد "بينتو فيامارين" ضمن منافسات ذات الجولة.

قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإسباني:

ريال مدريد: 36

برشلونة: 27

أتلتيكو مدريد: 11

أتلتيك بيلباو: 8

فالنسيا: 6

ريال سوسيداد: 2

إشبيلية: 1

ريال بيتيس: 1

ديبورتيفو لاكورونيا: 1

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