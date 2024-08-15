إصابة قوية تبعد نجم مانشستر سيتي لفترة طويلة

المصدر: البيان

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تعرض النرويجي الشاب أوسكار بوب، جناح مانشستر سيتي، لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب، مما يمثل ضربة قوية للفريق قبل بداية الموسم.

أصيب أوسكار بوب بكسر في الشظية خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق، وقد أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم الخميس، 15 أغسطس، أن اللاعب سيغادر إلى مدينة برشلونة اليوم لإجراء عملية جراحية.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي بين 3 إلى 4 أشهر، مما يعني غيابه عن جزء كبير من الموسم الحالي.

تأثير الغياب

يشكل غياب أوسكار بوب تحديًا كبيرًا لبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي يعول على الشاب النرويجي لتعزيز خط الهجوم.

ومع انطلاق الموسم الجديد، سيكون على الفريق البحث عن بدائل لتعويض غياب بوب والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

استعدادات مانشستر سيتي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي ذلك بعد أن استهل السيتي الموسم الكروي الجديد بالتتويج بلقب الدرع الخيرية، عقب الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

المباراة المقبلة

سيلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي في مواجهة قوية يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون على الفريق التأقلم بسرعة مع غياب بوب والتركيز على تحقيق الفوز في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

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