رفع عقوبة الإيقاف عن تونالي وعودته لصفوف نيوكاسل 28 أغسطس

المصدر: وكالات

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أكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، أن لاعب خط الوسط، الإيطالي الدولي ساندرو تونالي، يستطيع المشاركة مع الفريق بدءا من 28 أغسطس الجاري.

وتلقى تونالي عقوبة الإيقاف عشر مباريات من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أكتوبر الماضي بسبب انتهاك لوائح المراهنات أثناء فترة احترافه ضمن صفوف ميلان.

لكن اتحاد الكرة الإيطالي أبلغ نيوكاسل أن تونالي من حقه المشاركة مجددا في المباريات بداية من يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري، مما يفتح الباب أمام مشاركة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أمام نوتينجهام فورست في كأس رابطة المحترفين.

ويلتقي نيوكاسل مع نوتينجهام في الدور الثاني من كأس الرابطة خلال الأسبوع الذي سوف يشهد رفع الإيقاف عن تونالي، لكن اللاعب الإيطالي لن يشارك إذا تحدد للمباراة يوم 27 أغسطس ، وستتأجل عودته حتى الأول من سبتمبر المقبل حينما يخرج نيوكاسل لملاقاة توتنهام.

وذكر نيوكاسل في بيان اليوم الخميس "النادي تلقى تأكيدا رسميا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن العقوبة الرياضية للاعب تسري حتى 27 أغسطس".

وشارك تونالي في 12 مباراة مع نيوكاسل منذ انضمامه من صفوف ميلان الصيف الماضي، وقد تلقى عقوبة إيقاف على نطاق عالمي بسبب انتهاك لوائح المراهنات.

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