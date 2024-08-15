موقف لامين يامال من المشاركة مع برشلونة ضد فالنسيا بعد حادثة طعن والده

المصدر: وكالات

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تدرب لاعب برشلونة لامين يامال اليوم الخميس في مدينة جوان جامبر الرياضية استعدادا للمباراة الأولى للفريق الكتالوني في الموسم أمام فالنسيا يوم السبت.

وتلقى يامال مساندة كل من زملائه وأعضاء الجهاز الفني والنادي، بعد ساعات من حادث طعن والده منير نصراوي، الذي وقع مساء الأربعاء في ماتارو ببرشلونة.

وبمجرد معرفة الخبر، توجهت أسرة يامال إلى مستشفى جيرمان ترياس إي بوجول الجامعي في بادالونا، التي نقل إليها منير نصراوي، لكن اللاعب نفسه لم يذهب، في ظل الضجة الإعلامية المتوقعة التي كان من الممكن أن تنشأ.

ونيابة عن برشلونة، توجه شخص مقرب من رئيس النادي خوان لابورتا، إلى المستشفى برفقة العائلة لإبقاء اللاعب على علم بتطور حالة الوالد الذي أصيب بجروح متفرقة، لكن لا يوجد خوف على حياته.

وبعد ساعات من دخول المستشفى، تمكن لامين يامال من التحدث عبر الهاتف مع والده للاطمئنان بشكل مباشر على حالته الصحية.

وتتولى شرطة برشلونة التحقيق في هذا الاعتداء على والد نجم البارسا الشاب، حيث قيل إن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على الشخص الرابع المتورط في الحادث، والذي بُحِث عنه منذ الليلة الماضية بعد اعتقال 3 متهمين أمس الأربعاء، لاستجوابهم بشأن اتهامهم بمحاولة قتل النصراوي.

وتشير التحقيقات الأولية بشأن الحادث إلى أن والد يامال تورط في مشاجرة بالشارع ضد بعض الجيران بداعي توجيه السباب له ظهر أمس الأربعاء، قبل أن يتعرض النصراوي لهجوم بسلاح حاد في الساعة 9:10 مساء ما أدى لإصابته بعدة طعنات في ذراعيه وجسمه.

وسبق أن تورط والد يامال في مشاجرة خلال شهر يونيو 2023، وحُكِم عليه بغرامة قدرها 550 يورو لمهاجمته خيمة فوكس في منطقة ماتارو خلال حملة انتخابية للبرلمان الإسباني وقتها.

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