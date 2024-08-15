الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.. مواعيد المباريات وأبرز المواجهات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعود الحياة إلى الملاعب الفرنسية مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم (ليغ 1)، غدًا الجمعة 16 أغسطس 2024.

يحمل هذا الموسم آمالاً وتوقعات كبيرة من الأندية والجماهير على حد سواء، حيث تتنافس الفرق لتحقيق أفضل النتائج والظفر باللقب.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

تبدأ الجولة الأولى من الدوري الفرنسي غدًا الجمعة وتستمر على مدار ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول مباراة واحدة، بينما تتوزع باقي المباريات على يومي السبت والأحد.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى، كالتالي:

الجمعة 16 أغسطس

لوهافر vs باريس سان جيرمان

الوقت: 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات – 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

السبت 17 أغسطس

بريست vs مرسيليا

الوقت: 07:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ريمس vs ليل

الوقت: 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

موناكو vs سانت اتيان

الوقت: 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الأحد 18 أغسطس

أوكسير vs نيس

الوقت: 05:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 04:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

مونبلييه vs ستراسبورغ

الوقت: 07:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

تولوز vs نانت

الوقت: 07:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

أنجيه vs لنس

الوقت: 07:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 06:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

رين vs ليون

الوقت: 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات – 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

أبرز المواجهات

تتجه الأنظار إلى المباراة الافتتاحية التي تجمع بين باريس سان جيرمان، حامل اللقب، وفريق لوهافر العائد لدوري الأضواء، ويوم السبت إلى مباراة موناكو وسانت إتيان، والتي تعد واحدة من أبرز المواجهات في الجولة الأولى، أما يوم الأحد، فيشهد لقاءات قوية مثل مباراة رين ضد ليون، التي تعد من أهم مباريات الجولة.

استعدادات الفرق

تستعد الفرق بقوة لانطلاق الموسم الجديد، حيث أبرمت صفقات جديدة لتعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين.

باريس سان جيرمان، الذي يسعى للحفاظ على لقبه، عزز فريقه بعدة صفقات مهمة، بينما يتطلع موناكو ومرسيليا لإحداث مفاجآت وتحقيق نتائج مميزة.

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