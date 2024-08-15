بعد رفض كلوب.. مدرب تشيلسي السابق يقترب من قيادة أمريكا

المصدر: وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق يصبح بمقتضاه المدرب الجديد للمنتخب الأمريكي الأول للرجال.

وابتعد بوتشيتينو عن الساحة منذ رحيله عن تدريب تشيلسي بالتراضي بين الطرفين مطلع هذا الصيف، ومن المقرر أن يخلف جريج بيرهاتلر، الذي أقيل من تدريب منتخب أمريكا عقب الأداء الباهت في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وبحسب شبكة "إي أس بي ان" من المقرر أن يتولى بوتشيتينو المنصب قبل فترة كافية من المواجهة أمام كندا في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل، لكن تفاصيل عقده لم تتضح بعد

وأشارت "إي أس بي ان" إلى أنه كان هناك رغبة في أن يتولى الألماني يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، المسؤولية لكن الأخير رفض.

وهناك محاولات لإعادة بناء منتخب أمريكا قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

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