الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.. مواعيد المباريات وأبرز المواجهات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يترقب عشاق كرة القدم حول العالم عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، الذي ينطلق غدًا الجمعة 16 أغسطس 2024.

وتعد هذه البطولة واحدة من أكثر الدوريات إثارة وتشويقًا، حيث تتنافس الأندية الكبرى على اللقب في أجواء مليئة بالحماس والتحدي.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من غدًا الجمعة وحتى الإثنين المقبل.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى كالتالي:

الجمعة 16 أغسطس

مانشستر يونايتد vs فولهام

الوقت: 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

السبت 17 أغسطس

إيبسويتش vs ليفربول

الوقت: 03:30 عصرًا بتوقيت الإمارات – 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية

أرسنال vs ولفرهامبتون

الوقت: 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

إيفرتون vs برايتون

الوقت: 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

نيوكاسل يونايتد vs ساوثمبتون

الوقت: الوقت: 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

نوتنغهام فوريست vs بورنموث

الوقت: الوقت: 06:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

وست هام vs أستون فيلا

الوقت: الوقت: 08:30 مساءً بتوقيت الإمارات – 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الأحد 18 أغسطس

برنتفورد vs كريستال بالاس

الوقت: 05:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 04:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

تشيلسي vs مانشستر سيتي

الوقت: 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات – 06:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الإثنين 19 أغسطس

ليستر سيتي vs توتنهام

الوقت: 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

أبرز المواجهات

تتجه الأنظار في الجولة الأولى إلى المباراة الافتتاحية بين مانشستر يونايتد وفولهام، حيث يسعى الفريقان لبداية قوية للموسم.

كما تبرز مواجهة يوم الأحد بين تشيلسي ومانشستر سيتي كواحدة من أقوى مباريات الجولة، إذ يلتقي الفريقان في لقاء يحمل الكثير من التحدي والإثارة.

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