ريال مدريد يواصل الهيمنة الأوروبية بـ «سوبر» جديد

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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حقق ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مجموعة من الأرقام القياسية عقب التتويج بلقب السوبر الأوروبي بالفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في العاصمة البولندية وارسو.

افتتح التسجيل لفريق ريال مدريد في هذه المباراة، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 59، بينما سجل النجم الجديد للفريق، كيليان مبابي، الهدف الثاني في الدقيقة 68.

اللقب السادس في السوبر الأوروبي

ريال مدريد اعتلى صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الأوروبي برصيد 6 ألقاب، متفوقًا على برشلونة وإيه سي ميلان اللذين حققا اللقب 5 مرات.

الأندية الإسبانية تواصل السيطرة

بفضل فوز ريال مدريد، عززت الأندية الإسبانية موقعها في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الأوروبي برصيد 16 لقبًا، مقارنةً بـ 10 للأندية الإنجليزية و9 للأندية الإيطالية.

أنشيلوتي يسجل رقمًا قياسيًا

أصبح كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب، حيث حقق 3 منها مع ريال مدريد و2 مع إيه سي ميلان.

أنشيلوتي التاريخي

بفوزه بلقب السوبر الأوروبي، وصل أنشيلوتي إلى لقبه الـ 14 مع ريال مدريد، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي بالتساوي مع ميجيل مونيوز.

مودريتش يحطم الأرقام

أصبح الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي برصيد 27 لقبًا، منذ انضمامه للفريق عام 2012 قادمًا من توتنهام.

بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد تعزيز مكانته كأحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم، تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، وبتألق نجومه الذين يكتبون صفحات جديدة في سجلات المجد للنادي الملكي.

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