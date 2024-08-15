أكثر من 50 هدفًا.. أنشيلوتي يتوقع موسمًا ذهبيًا لمبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يمتلك القدرة على تسجيل أكثر من 50 هدفًا في الموسم.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده أنشيلوتي بعد فوز فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

موهبة استثنائية

أشار أنشيلوتي إلى أن مبابي يمتلك موهبة استثنائية تجعله قادرًا على تحقيق أرقام قياسية في عالم كرة القدم.

وأضاف: "مبابي لاعب فريد من نوعه. لديه السرعة، المهارة، القدرة على التمركز الجيد في الملعب، والإصرار على تسجيل الأهداف. إذا استمر بنفس الأداء الحالي، فإنه يمكنه بالتأكيد تسجيل أكثر من 50 هدفًا في الموسم".

التحديات المقبلة

رغم الإشادة الكبيرة بمبابي، أكد أنشيلوتي أن الطريق ليس مفروشًا بالورود وأن هناك تحديات كبيرة تنتظر الفريق.

وأوضح: "الموسم طويل وصعب، وعلينا أن نكون مستعدين لكل مباراة. المنافسة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا شرسة، ويجب علينا أن نحافظ على تركيزنا وأدائنا العالي".

الدعم الجماهيري

أثنى أنشيلوتي أيضًا على دعم جماهير ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تشجيعهم المستمر يمنح اللاعبين الحافز لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال: "الجماهير هي القوة الدافعة لنا. نحن نلعب من أجلهم ونسعى دائمًا لإسعادهم بالفوز بالألقاب وتقديم أداء يليق باسم ريال مدريد".

توقعات بالتألق

وبتصريحات أنشيلوتي، يبدو أن التوقعات لمبابي هذا الموسم كبيرة.

وإذا استمر اللاعب الفرنسي في تألقه الحالي، فقد نشهد موسمًا استثنائيًا يضاف إلى سجلات ريال مدريد.

الأرقام القياسية تنتظر مبابي، والجماهير تترقب المزيد من الأهداف والإنجازات من هذا اللاعب الاستثنائي.

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