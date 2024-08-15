جدول المباريات الافتتاحية للدوري الفرنسي.. باريس يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة لوهافر

المصدر: وكالات

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يقص فريقا باريس سان جيرمان ولوهافر شريط منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بالموسم الجديد 2025/2024، غدا الجمعة.

ويحل الفريق الباريسي ضيفا على لوهافر، وكل المؤشرات تصب في صالحه لكونه الفريق الذي توج بثلاثية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر المحلي في الموسم الماضي بخلاف وصوله لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل فإن فريق لوهافر أفلت من شبح الهبوط في الجولة الأخيرة وبفارق ثلاث نقاط فقط حيث أنهى مشواره في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

ولكن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يواجه أكثر من تحد في بداية الموسم الجديد أبرزها كيفية تعويض رحيل نجم الفريق وهدافه التاريخي كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وقبل انطلاق منافسات الدوري الفرنسي، أعلن النادي الباريسي عن تعزيز صفوفه بثلاث صفقات وهي حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف قادما من كراسنودار، وجواو نيفيز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، والإكوادوري ويليان باتشو مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

بينما لم تنته الإدارة الباريسية بعد من ملف تعويض مبابي.

وربطت تقارير صحفية عدة النادي الباريسي بأكثر من صفقة هجومية مثل كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني، وجادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، ويتردد أيضا أنه بصدد الإعلان عن ضم ديزيريه دوي جناح فريق رين ومنتخب فرنسا الأولمبي الفائز بفضية دورة الألعاب الصيفية باريس 2024 مطلع الأسبوع الجاري.

وبخلاف الصفقات، فإن نتائج الفريق في المباريات الودية لم تكن مبشرة حيث تعادل الفريق الباريسي بنتيجة 2/2 أمام شتورم جراتس النمساوي في الودية الأولى، قبل أن يتعادل مجددا مع لايبزيج الألماني بنتيجة 1/1 قبل أيام قليلة.

ويرتكز الفريق الباريسي في موسمه الجديد على عدد من عناصر الخبرة مثل حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي الفائز ببرونزية أولمبياد باريس، والمدافع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، ولاعب الوسط فابيان رويز الذي تألق في فوز منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 إضافة لثلاثي الهجوم الفرنسي عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وراندال كولو مواني، حيث يسعى الأخير لتجاوز موسمه الأول المحبط بالقميص الباريسي.

وتقام يوم السبت ثلاث مباريات، حيث يلعب موناكو وصيف الموسم الماضي ضد سانت إيتيان البطل العريق للدوري الفرنسي والصاعد مجددا من الدرجة الثانية.

ويعد سانت إيتيان ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري برصيد 10 مرات أمامه باريس سان جيرمان 11 لقبا، بينما يدخل موناكو الموسم الجديد منتشيا بفوز كبير على برشلونة الإسباني 3/صفر مساء الإثنين الماضي في كأس خوان جامبر الودية.

وفي مواجهة قوية يحل أولمبيك مارسيليا ضيفا على بريست ثالث الترتيب في الموسم الماضي والذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

أما مارسيليا فيدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة وصفقات بارزة أبرزها التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي قادما من برايتون الإنجليزي، وإيلي واهي مهاجم لانس الفرنسي وأحد المواهب الواعدة، وجيرونيمو رولي الحارس الثاني لمنتخب الأرجنتين قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

ويسعى دي زيربي لإعادة هيبة مارسيليا الذي سيغيب عن المشاركة في البطولات القارية هذا الموسم بعدما تخبط في الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثامن.

وفي لقاء ثالث يلعب ريمس ضد ضيفه ليل المنتشي بصعوده للمرحلة النهائية في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة التركي بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

وتختتم منافسات الجولة الأولى بخمس مباريات يوم الأحد المقبل، أبرزها رين ضد أولمبيك ليون، بينما سيلعب أوكسير ضد نيس، ومونبيلييه مع ستراسبورج وتولوز مع نانت، وأنجيه مع لانس.

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