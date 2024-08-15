هدف وتتويج.. مبابي يحقق بداية رائعة مع ريال مدريد (فيديو وصور)

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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شهدت العاصمة البولندية وارسو لحظة تاريخية للنجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث سجل هدفه الأول في أول مباراة له مع ريال مدريد وقاد الفريق لتحقيق لقب الكأس السوبر الأوروبي بالفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0.

أحرز هدفي اللقاء كل من فيدي فالفيردي في الدقيقة 59 وكيليان مبابي في الدقيقة 68، ليتوج بذلك مبابي بلقبه الأول مع الميرينغي.

تفاصيل المباراة والتتويج

دخل مبابي المباراة بحماس كبير، حيث شكلت هذه المباراة نقطة انطلاق لمسيرته مع ريال مدريد بعد انتقاله من باريس سان جرمان في صفقة ضخمة انتظرها عشاق النادي الملكي لسنوات.

بدأ اللقاء بضغط مكثف من ريال مدريد، وكان من الواضح أن المدرب كارلو أنشيلوتي يعمل على إيجاد التناغم بين مبابي وزملائه في خط الهجوم، رودريغو وفينيسيوس جونيور.

في الشوط الأول، كاد مبابي يسجل أول أهدافه بعد انطلاقة سريعة من فيدي فالفيردي وتمريره الكرة ببراعة، لكن دفاع أتالانتا تمكن من التصدي لها.

ورغم المحاولات العديدة، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر ريال مدريد في الضغط، حتى نجح فيدي فالفيردي في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من فينيسيوس جونيور.

وواصل الميرنغي سيطرته على مجريات اللعب، ليأتي الهدف الثاني من مبابي بعد تمريرة من الإنجليزي جود بيلينغهام، ويثبت مبابي جدارته بقميص ريال مدريد منذ اللحظة الأولى.

تصريحات مبابي بعد المباراة

بعد المباراة، أعرب مبابي عن سعادته قائلاً: "لقد حلمت طويلاً باللعب لريال مدريد، واليوم تحقق حلمي. أنا سعيد للغاية بهذا الإنجاز وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات مع هذا النادي العظيم".

وعاش مبابي لحظات مؤثرة خلال حفل تقديمه في سانتياغو برنابيو أمام 80 ألف مشجع قبل بضعة أسابيع، حيث تعهد ببذل كل ما في وسعه لإسعاد الجماهير وتحقيق المزيد من الألقاب.

دور أنشيلوتي

أشاد المدرب كارلو أنشيلوتي بأداء مبابي بعد المباراة، قائلاً: "مبابي يمتلك صفات رائعة وسيتكيف سريعاً مع الفريق. نحن جميعاً سعيدون بوجوده معنا، وأثق بأنه سيقدم أداءً ممتازاً".

وأضاف أنشيلوتي أن الفريق يهدف للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، وأن وجود مبابي يعزز من قوة التشكيلة الهجومية.

مستقبل واعد مع ريال مدريد

يمثل انضمام مبابي إلى ريال مدريد إضافة قوية للفريق، حيث يشكل الثلاثي الهجومي المكون من مبابي وفينيسيوس ورودريغو تهديداً كبيراً لأي فريق منافس.

ويتوقع الكثيرون أن يسهم مبابي بشكل كبير في تحقيق المزيد من البطولات لريال مدريد، خاصة بعد بدايته المثالية وتحقيقه للقب الأول في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

ويُعتبر هذا الإنجاز بداية مثالية لمبابي مع ريال مدريد، ويعزز من تطلعات الجماهير والمدرب أنشيلوتي لموسم مليء بالنجاحات والبطولات، حيث يواصل الميرنغي تعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز الأول لتحقيق الهيمنة محلياً وأوروبياً.



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