نقل فوري إلى المستشفى.. والد لامين يامال يتعرض للطعن في شجار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن منير النصراوي، والد نجم فريق برشلونة الشاب لامين يامال، تعرض للطعن خلال شجار نشب في بلدة ماتارو شمال شرق إسبانيا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الحادث وقع في موقف سيارات بالبلدة، حيث تشاجر النصراوي مع أفراد آخرين، مما أدى إلى تعرضه للطعن ونقله على الفور إلى مستشفى بمدينة بدلونا لتلقي العلاج.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة استدعت الشهود الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث للتحقيق في الواقعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا الشجار.

وحسب المصادر، فإن الأخبار التي انتشرت حول تلقي والد لامين يامال لأكثر من طعنة ووجوده في حالة حرجة بالمستشفى غير صحيحة، حيث أكدت أن حالته مستقرة حاليًا.

وأشار تقرير آخر صادر عن صحيفة "لا فانجارديا" إلى أن منير النصراوي تم نقله إلى المستشفى بسرعة حيث تم تشخيص إصابته بأنها "خطيرة"، ولكن بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة واستقرار حالته، تم السماح له بالخروج والعودة إلى منزله.

وتعمل السلطات المحلية والإقليمية على جمع المزيد من المعلومات واستجواب الشهود لتحديد ما إذا كان الشجار ناتجًا عن خلافات قديمة أو لأسباب أخرى.

ويظل والد لامين يامال في وضع مستقر بعد الحادث، في حين تستمر التحقيقات للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الشجار، ومن المتوقع أن تصدر الشرطة بيانًا رسميًا في الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات الواقعة وتقديم تفاصيل أكثر حول ما حدث.

الجدير بالذكر إلى أن لامين يامال، اللاعب الشاب في فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإسبانية، وقد أثار الحادث اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، حيث يتطلع الجميع لمعرفة المزيد عن تطورات الحالة الصحية لوالده ونتائج التحقيقات.

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