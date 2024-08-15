ريال مدريد يتوج بالسوبر الأوروبي بثنائية في شباك أتالانتا الإيطالي

المصدر: (د ب أ)

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توج فريق ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2/صفر في مباراة أقيمت بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء.وسجل فيدريكو فالفيردي وكيليان مبابي هدفي الريال في الدقيقتين 59 و68 ليتوج بطلا للسوبر للمرة السادسة في تاريخه، محققا لقبه الرابع هذا العام بعد كأس السوبر المحلي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما اعتلى ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 6 مرات ليفض الشراكة مع غريمه برشلونة وإيه سي ميلان الإيطالي اللذين حققا اللقب 5 مرات. وعزز الفريق الملكي أيضا سيطرة الأندية الإسبانية على كأس السوبر الأوروبي برصيد 17 لقبا مقابل 10 للأندية الإنجليزية و9 ألقاب لأندية إيطاليا.

كما واصل الإسبان هيمنتهم التامة على منصات التتويج طوال الصيف الجاري بعد تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 بألمانيا إضافة إلى الفوز بلقب بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 19 عاما، والحصول على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقبه رقم 14 مع ريال مدريد ليكون أكثر المدربين تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي متساويا مع ميجيل مونيوز. كما أصبح أنشيلوتي أكثر مدرب فوزا بكأس السوبر الأوروبي برصيد 5 مرات بواقع مرتين مع ميلان الإيطالي وثلاثة مع الريال، ليتخطى الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي الذي حقق 4 ألقاب.

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