الهولندي بليند يعتزل دولياً بعد 108 مباريات

المصدر: أمستردام - «رويترز»

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أعلن المدافع الهولندي دالي بليند أمس، اعتزاله اللعب الدولي بعد 108 مباريات مع منتخب هولندا لكرة القدم. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي «بعد محادثة جيدة مع مدرب المنتخب الوطني، حان الوقت لأركز بالكامل على ناديي وعائلتي. كان من الفخر ارتداء قميص هولندا 108 مرات، بالنسبة لي، فإن الهدف الأسمى الذي يمكن أن أحققه كلاعب هو تمثيل بلدك.

قمت بكل شيء أقدر عليه لمدة 11 عاماً لأواصل ارتداء ذلك القميص البرتقالي الجميل. لقد منحني ذلك الكثير». وشارك بليند (34 عاماً) في مباراة واحدة ببطولة أوروبا، التي أقيمت في ألمانيا خلال شهري يونيو ويوليو عندما دخل كبديل متأخر أمام رومانيا في دور الستة عشر في ميونيخ، لكنه ظل على مقاعد البدلاء في باقي مباريات البطولة. وبلغت هولندا الدور قبل النهائي في البطولة.

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