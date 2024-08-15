كامافينغا يغيب عن الريال للإصابة

المصدر: مدريد - «أ ف ب»

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيغيب لاعب الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا عن صفوف فريقه ريال مدريد أسابيع عديدة، بعد تعرّضه لالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليسرى خلال حصة تدريبية أول من أمس.وقال حامل لقب الدوري الإسباني في بيانه الذي لم يُحدّد فيه كعادته مدّة غياب لاعبه «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا إدواردو كامافينغا، شخّصت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى».

غير أن الصحافة الإسبانية قدرت مدة الغياب بين ستة وسبعة أسابيع. وحصلت الإصابة بعد احتكاك بينه وبين زميله ومواطنه أوريليان تشواميني خلال حصة تدريبية، وقع على إثره أرضاً ممسكاً ساقه اليسرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز