إنتر ميامي يفقد لقب «الرابطتين» في غياب ميسي

المصدر: واشنطن - «أ ف ب»

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بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أُقصي حامل اللقب إنتر ميامي الأمريكي من ثمن نهائي كأس الرابطتين لكرة القدم بخسارته خارج أرضه أمام مواطنه كولومبوس كرو 2 - 3 أول من أمس. واستبعد مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو مواطنه ميسي الذي يعاني من إصابة في كاحله الأيمن تعرّض لها خلال فوز منتخب بلاده على كولومبيا 1 - 0 في نهائي كوبا أمريكا الشهر الماضي.

ويدين كولومبوس بفوزه لمهاجمه الأوروغوياني دييغو روسي الذي سجّل هدفين في الشوط الثاني، ليقلب تأخر فريقه 0 - 2 إلى فوز 3 - 2. تقدّم إنتر ميامي عن طريق لاعب الوسط الباراغواياني ماتياس روخاس (10)، ثم ضاعف مواطنه دييغو غوميس النتيجة (62)، لكن كولومبوس قلّص الفارق عن طريق كريستيان راميريس (67)، قبل أن يسجّل روسي ثنائية (69 و80) منح بها التأهل لفريقه.

ويستضيف كولومبوس في ربع النهائي بعد غد مواطنه نيويورك سيتي الفائز على مضيفه تيغريس المكسيكي 2 - 1.وفي باقي النتائج تخطّى فيلادلفيا يونيون الأمريكي مواطنه ومضيفه سينسيناتي 4 - 2، ليضرب موعداً على أرضه في ربع النهائي مع ماساتلان المكسيكي الفائز على مواطنه كروز أزول صاحب الأرض بركلات الترجيح 3-1، بعد تعادلهما 2-2 في نهاية الوقت الأصلي.

فوز

وفاز كولورادو رابيدز الأمريكي على مضيفه تولوكا المكسيكي 2 - 1، ليواجه خارج أرضه كلوب أمريكا المكسيكي الفائز على ضيفه سان لويس الأمريكي 4 - 2. وتغلّب لوس أنجليس أف سي الأمريكي صاحب الأرض على مواطنه سان خوسيه 4 - 1، ويواجه في ربع النهائي سياتل ساوندرز الأمريكي الفائز على ضيفه بوماس المكسيكي 4 - 0 في أولى مباريات دور الـ16 الإثنين. وتشارك أندية من الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي أحرز إنتر ميامي بقيادة ميسي لقب نسختها الأولى العام الماضي.

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