أوليفييه جيرو يبدأ مشواره مع لوس أنجليس الأمريكي

المصدر: لوس أنجليس- «أ ف ب»

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خاض المهاجم الدولي الفرنسي السابق أوليفييه جيرو، أول من أمس، مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد لوس أنجليس أف سي الأمريكي على أرضه أمام مواطنه سان خوسيه، ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.ودخل اللاعب الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ38 في 30 سبتمبر المقبل، في الدقيقة 71 من المواجهة، التي حسمها فريقه 4 - 1، ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة، التي تجمع بين أندية الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي.

ولم يسجل جيرو، وهو أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا برصيد 57 هدفاً، أي هدف في ظهوره الأول مع النادي الكاليفورني.وقال في المؤتمر الصحافي «لم أستطع الانتظار للعب في هذا الملعب أمام هذا الجمهور المذهل. تلقيت ترحيباً جاراً جداً من الجميع، كأني أحد أفراد العائلة.

أتمنى أن أحظى بوقت لعب أطول مما لعبته هذا المساء، لكن من الواضح أنه من الأفضل أن نبدأ شيئاً فشيئاً». وسيواجه لوس أنجليس أف سي بعد غد سياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي من المسابقة، ومن المقرر أن يستأنف الفريق مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم في 24 أغسطس الحالي بمواجهة فانكوفر في كندا، علماً بأنه يحتل المركز الثاني حالياً في القسم الغربي.

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