مبابي وألفاريز أبرز صفقات الميركاتو
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كيليان مبابي
الجنسية: فرنسي
الانتقال: من سان جيرمان إلى ريال مدريد
المركز: مهاجم
قيمة الصفقة: 100 مليون يورو
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جوليان ألفاريز
الجنسية: الأرجنتين
الانتقال: من مان سيتي إلى أتلتيكو مدريد
المركز: مهاجم
قيمة الصفقة: 90 مليون يورو
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داني أولمو
الجنسية: إسبانيا
الانتقال: من لايبزيغ إلى برشلونة
المركز: وسط هجومي
قيمة الصفقة: 60 مليون يورو
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روبان لو نورمان
الجنسية: إسبانيا
الانتقال: من سوسييداد إلى أتلتيكو مدريد
المركز: مدافع
قيمة الصفقة: 40 مليون يورو