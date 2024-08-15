مبابي وألفاريز أبرز صفقات الميركاتو

كيليان مبابي

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كيليان مبابي

الجنسية: فرنسي

الانتقال: من سان جيرمان إلى ريال مدريد

المركز: مهاجم

قيمة الصفقة: 100 مليون يورو

***

جوليان ألفاريز

الجنسية: الأرجنتين

الانتقال: من مان سيتي إلى أتلتيكو مدريد

المركز: مهاجم

قيمة الصفقة: 90 مليون يورو

*****

داني أولمو

الجنسية: إسبانيا

الانتقال: من لايبزيغ إلى برشلونة

المركز: وسط هجومي

قيمة الصفقة: 60 مليون يورو

***

روبان لو نورمان

الجنسية: إسبانيا

الانتقال: من سوسييداد إلى أتلتيكو مدريد

المركز: مدافع

قيمة الصفقة: 40 مليون يورو

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