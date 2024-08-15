أتلتيك بلباو وخيتافي يقصان شريط «الليغا» اليوم

المصدر: مدريد - «د ب أ»

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تنطلق منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، وتقام منافسات هذه الجولة على مدار خمسة أيام، وينتظر أن تشهد هذه الجولة مباريات مثيرة أبرزها مباراة فالنسيا مع برشلونة التي تقام يوم السبت المقبل، وريال مايوركا مع ريال مدريد يوم الأحد.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني على موقعها الإلكتروني أن أولى مباريات الموسم الجديد ستقام في بلباو اليوم، عندما يستضيف أتلتيك بلباو نظيره خيتافي في افتتاحية مباريات موسم 2024 / 2025. وستكون كل الأنظار موجهة في هذه المباراة على نيكو وليامز، أحد نجوم المنتخب الإسباني في يورو 2024. وسوف يسعى اللاعب لوضع اسمه في قائمة مسجلي الأهداف في المباريات الافتتاحية، حيث يأمل بلباو، بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، احتلال مركز أفضل من المركز الخامس الذي احتله في الموسم الماضي.

وتشهد الليلة الافتتاحية للدوري مباراة أخرى بين ريال بيتيس وجيرونا، وهي مواجهة بين فريقين أنهيا الموسم الماضي في المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية. وكانت هناك تغييرات بسيطة في صفوف فريق جيرونا في فترة الانتقالات، لذلك سيكون من الرائع أن نرى ما إذا كان الفريق سيتمكن من تقديم نفس العروض التي قدمها في الموسم الماضي أم لا.

وتنتقل الإثارة غداً إلى مدينة فيجو، حيث يلتقي سلتا فيجو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس. وقد تشهد هذه المباراة عودة ظهور بورخا إيجليسياس، حيث عاد لسلتا فيجو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ويأتي بعدها مباراة مثيرة أخرى حينما يستضيف لاس بالماس فريق أشبيلية، وبفضل ظروف جدول المباريات، فإن جارسيا بيمينتا، مدرب أشبيلية الجديد.

سيخوض أول مباراة رسمية له مع الفريق في الملعب الذي قضى به آخر ثلاثة أعوام كما يقود المدرب لويس كاريون، فريق لاس بالماس للمرة الأولى.ويشهد ملعب آل سادار، يوم السبت، الظهور الأول لفيسنتي مورينو مع أوساسونا، حينما يستضيف فريق ليجانيس، الذي صعد للدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2020.

قمة

بعد تلك المباراة، ستقام مباراة منتظرة في هذه الجولة على ملعب ميستايا، حيث سيلتقي فالنسيا مع ضيفه برشلونة، وهي من المباريات الكبرى في الدوري الإسباني.ووضع المباراة في الجولة الأولى هو أمر فريد من نوعه، وسيحرص عشاق كرة القدم في العالم على متابعتها لمشاهدة أداء برشلونة تحت قيادة المدرب الجديد الألماني هانزي فليك. وتقام مباراتان أخريان يوم الأحد المقبل، الأولى تجمع بين ريال سوسيداد ورايو فايكانو.

على الرغم من أن الموسم الماضي كان متذبذباً لفريق فايكانو، إلا أنهم تعادلوا في مباراتيهما مع سوسيداد ويسعون لتحقيق نقطة أو أكثر مع بداية الموسم.وفي الوقت نفسه، وفي ما يتعلق بسوسيداد، فإنهم يعلمون أنهم بحاجة إلى تحسين أدائهم على أرضهم هذا الموسم بعد الفوز في ثماني مباريات فقط بالدوري في ملعب ريال أرينا الموسم الماضي.

مبابي

أما المباراة الثانية التي ستقام يوم الأحد أيضاً، فهي واحدة من المباريات المنتظرة، حيث يلتقي ريال مايوركا مع ريال مدريد. وينتظر عشاق كرة القدم هذه المباراة من أجل رؤية الفرنسي كيليان مبابي بقميص الريال للمرة الأولى بالدوري الإسباني، بعدما انضم اللاعب الفرنسي للفريق، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وتختتم مباريات الجولة الأولى بإقامة مباراتين يوم الإثنين، إحداهما تجمع بين فريقين صعدا من دوري الدرجة الثانية. حيث يلتقي ريال بلد الوليد، الذي احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، مع إسبانيول، الذي صعد من خلال مباريات الملحق.

وتختتم مباريات هذه الجولة بمباراة مثيرة أخرى عندما يلتقي فياريال مع أتلتيكو مدريد. ورغم أن أتلتيكو حقق الفوز عندما زار ملعب لاسيراميكا في الموسم الماضي، فإن التاريخ يؤكد أن هذا الملعب استعصى كثيراً على أتلتيكو، وخاصة أن الفريق لم يحقق سوى أربعة انتصارات فقط خلال فترة تولي دييجو سيميوني تدريب الفريق. ويعلم المدرب الأرجنتيني أن بدء الدوري بحصد ثلاث نقاط من شأنه أن يكون مفتاح المنافسة على اللقب، وخاصة أن الفريق يهدف للتواجد في دائرة المنافسة هذا الموسم.

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