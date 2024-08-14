كمبيوتر "أوبتا" العملاق يتوقع بطل الدوري الإسباني 2024-2025

المصدر: البيان

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يفتتح فريق ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني بمواجهة نظيره ريال مايوركا الأحد المقبل في رحلة الدفاع عن اللقب.

وتوقع كمبيوتر شبكة "أوبتا" العملاق والمتخصصة في الاحصائيات العالمية الفائز باللقب لموسم 2024-2025، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث حل الملكي في المركز الأول بـ89 نقطة، بينما جاء برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد في المركز الثاني برصيد 76 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الملكي.

وحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 69 نقطة تلاه في المربع الذهبي فريق جيرونا برصيد 65 نقطة.

كمبيوتر "أوبتا" العملاق يتوقع بطل الدوري الإسباني:

1- ريال مدريد 89 نقطة

2- برشلونة 76 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 69 نقطة

4- جيرونا 65 نقطة

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