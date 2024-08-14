بروزوفيتش يضع حداً لمسيرته الدولية مع منتخب كرواتيا بعد 99 مباراة

المصدر: وكالات

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بعد 99 مباراة لعبها بقميص منتخب بلاده، أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الأربعاء اعتزال مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي اللعب دوليًا بعد رحلة استمرت 10 سنوات، بعدما ظهر في مباراته الدولية الأولى في 2014.

وكان بروزوفيتش (31 عاماً) عنصراً بارزاً في الجيل الذهبي لكرواتيا الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا وحقق المركز الثالث في نسخة قطر 2022.

وقال لاعب إنتر ميلان السابق في بيان نشره الاتحاد الكرواتي عبر منصة إكس: "تعرفون جيداً أنني شخص قليل الكلام، لذا يكفي رقم واحد في هذا الخطاب، 99، هذا عدد المباريات الذي تشرفت فيه بتمثيل منتخب كرواتيا، وبهذا الرقم سأنهي مسيرتي الدولية".

وأضاف بروزوفيتش الذي بدأ مسيرته مع كرواتيا في 2014 "بذلت 100% من جهدي وطاقتي وقوتي وشغفي من أجل كرواتيا، هذا هو المعيار الذي حدده الكثير من اللاعبين العظماء قبلي، أشعر بأنني اختبرت كل شي".

"أعتقد أنه حان الوقت لإفساح المجال أمام لاعبين جدد لبذل 100% من جهودهم، وهذا هو المستوى الوحيد المسموح به لتمثيل كرواتيا".

وخرجت كرواتيا من دور المجموعات في بطولة أوروبا الأخيرة، ولن يكمل بروزوفيتش بذلك مشوار التأهل لكأس العالم 2026.

وجاء قرار بروزوفيتش قبل ساعات من لقاء النصر والتعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودي، ويتأهل الفائز لمواجهة الهلال على اللقب.

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