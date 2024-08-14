يوفنتوس يفسخ عقد الحارس البولندي شتينسني بالتراضي

المصدر: وكالات

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قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه فسخ عقد حارس المرمى البولندي فويتشيخ شتينسني بالتراضي بين الطرفين.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن شتينسني الذي انضم إلى النادي في يوليو 2017 قادما من أرسنال الإنجليزي، شارك في 252 مباراة بقميص الفريق في جميع المسابقات.

وأصبح حارس المرمى البولندي (34 عاما) سابع لاعب أجنبي يشارك في 200 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وفاز شتينسني بثمانية ألقاب خلال الفترة التي قضاها مع يوفنتوس، بعد الانتصار ثلاث مرات بلقب الدوري الإيطالي، وثلاثة ألقاب في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالية.

وقال يوفنتوس إن رحيل شتينسني سيكون له تأثير اقتصادي على النادي، إذ سيوفر ما يعادل 1.6 مليون يورو ستخصم من تكاليف السنة المالية 2023-2024.

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