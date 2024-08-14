ريال مدريد وبرشلونة.. معركة جديدة في الليغا يقودها مبابي ويامال

المصدر: وكالات

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تدور غداً الخميس عجلة الدوري الإسباني موسم 2024 – 2025، وستكون الأنظار مسلطة على الغريمين ريال مدريد وبرشلونة اللذين يخوضان معركة صراع اللقب بقيادة النجمين كيليان مبابي والموهبة الصاعدة لامين يامال.

ويسعى الريال بقيادة الوافد الجديد النجم الفرنسي مبابي، وعلى يمينه وشماله البرازيليين فينيسيوس ورودريغو، ومن خلفهم الإنجليزي بيلينغهام، ونجوم آخرين إلى الاحتفاظ بلقب الليغا بقيادة العجوز المحنك كارلو أنشيلوتي.

في المقابل يتطلع برشلونة بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك، إلى استعادة لقب الليغا، ويعول الألماني على نجومية الصاعد لامين يامال الذي قدم أداء استثنائياً في بطولة يورو الأخيرة، وساهم بشكل كبير بتتويج منتخب بلاده إسبانيا باللقب.

وكان البارسا خرج بخفي حنين من ألقاب الموسم الماضي، حيث حل بالمركز الثاني في الليغا وبفارق 10 نقاط خلف الغريم ريال مدريد، موسم صفري أطاح بالمدرب تشافي هيرنانديز.

فليك ومهمة صعبة

استعان جوان لابورتا رئيس برشلونة بالمدرب الألماني هانزي فليك (59 عاماً)، الذي قاد بايرن ميونيخ إلى ثلاثية تاريخية موسم 2019 – 2020، لإعادة البارسا إلى منصات التتويج التي غاب عنها الفريق في الموسم الماضي.

ويراهن فليك على مزيج من مواهب لاماسيا الشابة يتقدمهم يامال وبيدري وجافي وفونت وغيرهم، ولاعبي الخبرة كـ ليفاندوفسكي وجوندوجان، لقيادة الفريق إلى أحد ألقاب الموسم كالليغا أو دوري الأبطال على الرغم من صعوبة المهمة أمام كتيبة أنشيلوتي المدججة بالنجوم.

الريال.. حظوظ كبيرة

على الورق يبقى ريال مدريد المرشح الأول للهيمنة على ألقاب الموسم محلياً وكذلك قارياً، وذلك لما يضمه من نجوم الصف الأول في العالم حالياً، أضف إليهم المنضم حديثاً النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الإسباني في المواسم الأخيرة.

وكان ريال مدريد توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويسعى بكل قوة للاحتفاظ بهما في خزائنه للموسم الثاني على التوالي، بقيادة مبابي ومن خلفه النجمان المميزان فينيسيوس (26 هدفاً) وبيلينغهام (25 هدفاً).

ويعتبر النجم الفرنسي، الذي خاض 246 مباراة في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، سجل 191 وصنع 74، إضافة كبيرة لهجوم ريال مدريد، ويتوقع أن يكون سلاحاً فتاكاً بمعركتي الريال في الليغا ودوري الأبطال.

ويقص ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل من ملعب مايوركا، بينما يسافر برشلونة يوم السبت إلى ميستايا لمواجهة فالنسيا.



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