الدوري الإنجليزي يعلن عن تغيير كبير في تقنية الفيديو

المصدر: البيان

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انتقادات كبيرة طالت تقنية الفيديو في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما دفع رابطة أندية الدرجة الممتازة إلى إطلاق تغيير كبير في كيفية استخدام هذه التقنية قبيل انطلاق موسم 2024-2025، تجنباً للانتقادات.

وقرر الدوري الإنجليزي الممتاز إطلاق حساب جديد على منصة "إكس"، لتقديم تفسيرات شبه مباشرة لقرارات التحكيم.

وأوضح أن الحساب سيقدم تفسيرات وتحديثات شبه مباشرة لقرارات التحكيم على أرض الملعب وإشراك حكم الفيديو المساعد (VAR) بما في ذلك دور التكنولوجيا في عملية صنع القرار، وفقاً لموقع "جول".

وختم: "في حالة عدم بث صوت VAR المباشر، سيتمكن مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من نقل المعلومات شبه المباشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المباراة".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة القادم في 16 أغسطس بإقامة مباراة مانشستر يونايتد وضيفه فولهام على ملعب أولد ترافورد.

أما باقي مباريات الجولة الافتتاحية فتجمع بين إبسويتش تاون وليفربول، أرسنال ضد وولفرهامبتون، إيفرتون ضد برايتون، نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون، نوتنغهام فورست ضد بورنموث، وست هام يونايتد ضد أستون فيلا، برينتفورد ضد كريستال بالاس، وتُختتم بلقاء قمة مبكرة بين تشيلسي ومانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب ستامفورد بريدج (معقل الأول) يوم الأحد 18 من الشهر نفسه.

وبإمكان عشاق الدوري الإنجليزي متابعة مبارياته عبر شبكة قنوات beIN sports مالكة الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن مانشستر سيتي حصد لقب "البريميرليغ" في الموسم الماضي 2023-2024 للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد منافسة شرسة مع أرسنال استمرت حتى الجولة الأخيرة.

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