موعد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى 2024-2025 والقنوات الناقلة

المصدر: وكالات

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ساعات قليلة تتبقى على انطلاق مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2024-2025، بعد أحداث رياضية عالمية كبرى شهدت إقامة منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" وكوبا أمريكا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

فيما يلي نستعرض مواعيد انطلاقة الدوريات الخمسة الكبرى :"الدوري الإنجليزي- الدوري الإسباني- الدوري الألماني- الدوري الإيطالي- الدوري الفرنسي).

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة القادم في 16 أغسطس بإقامة مباراة مانشستر يونايتد وضيفه فولهام على ملعب أولد ترافورد.

أما باقي مباريات الجولة الافتتاحية فتجمع بين إبسويتش تاون وليفربول، أرسنال ضد وولفرهامبتون، إيفرتون ضد برايتون، نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون، نوتنغهام فورست ضد بورنموث، وست هام يونايتد ضد أستون فيلا، برينتفورد ضد كريستال بالاس، والختام سيكون بلقاء قمة مبكرة بين تشيلسي ومانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الأحد 18 من الشهر نفسه.

ويمكن متابعة مباريات "البريميرليغ" عبر شبكة قنوات beIN sports مالكة الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدوري الإسباني:

ويبدأ الموسم الجديد 2024-2025 من "الليغا" غدا الخميس 15 أغسطس بمباراتي أتلتيك بيلباو وخيتافي، ريال بيتيس وجيرونا.

في بقية مباريات الجولة الأولى، يلعب سيلتا فيغو ضد ديبورتيفو ألافيس، لاس بالماس ضد إشبيلية، أوساسونا ضد ليغانيس، فالنسيا ضد برشلونة يوم السبت 17 من الشهر نفسه، ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو، ثم يحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا يوم الأحد 18 من الشهر ذاته، وأخيرًا يواجه بلد الوليد ضيفه إسبانيول، و فياريال ضد أتلتيكو مدريد.

وبالإمكان متابعة الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات beIN Spo rts مالكة الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدوري الإيطالي:

وينطلق الموسم الجديد 2024-2025 من الدوري الإيطالي يوم السبت 17 أغسطس بمباريات جنوى ضد إنتر ميلان (البطل)، بارما ضد فيورنتينا، ميلان ضد تورينو، إمبولي ضد مونزا، بولونيا ضد أودينيزي، هيلاس فيرونا ضد نابولي، لاتسيو ضد فينيسيا، كالياري ضد روما، وليتشي ضد أتلانتا، وأخيراً يوفنتوس ضد كومو.

وبإمكان عشاق الدوري الإيطالي متابعة مبارياته عبر قنوات أبو ظبي الرياضية ومنصة ستارز بلاي مالكي الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدوري الألماني:

وتعود عجلة "البوندسليغا" للدوران يوم الجمعة 23 أغسطس، وجرت العادة هناك أن يقص حامل اللقب شريط مباريات الموسم الجديد 2024-2025، لذا سيحل باير ليفركوزن ضيفا ثقيلا على بوروسيا مونشنغلادباخ.

وفي باقي مباريات الجولة الأولى يلعب فرايبورغ ضد شتوتغارت، ماينز ضد يونيون برلين، هوفنهايم ضد هولشتاين كيل، أوغسبورغ ضد فيردر بريمين، لايبزيغ ضد بوخوم، بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورغ ضد بايرن ميونخ، وأخيرا سانت باولي ضد هايدنهايم.

وبإمكان عشاق الدوري الألماني متابعة مبارياته عبر شبكة قنوات beIN sports مالكة الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدوري الفرنسي:

وينطلق الموسم الجديد من "الليغ ون" يوم الجمعة 16 أغسطس حيث يحل باريس سان جيرمان (بطل الدوري) ضيفا على لوهافر.

وفي بقية المباريات، يلعب ستاد بريست ضد مارسيليا، ستاد ريمس ضد ليل، موناكو ضد سانت إيتيان، أوكسير ضد نيس، مونبيليه ضد ستراسبورغ، تولوز ضد نانت، أنجيه ضد لانس، وأخيرا رين ضد ليون.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مالك حقوق النقل التلفزيوني في المنطقة العربية للدوري الفرنسي، علما بأن "الليغ وان" كانت تُبث على مدار السنوات الماضية عبر قنوات beIN sports.

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