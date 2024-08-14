ضربة موجعة لريال مدريد.. إصابة كامافينغا تبعده عن الملاعب فترة طويلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إصابة لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، وذلك بعد مغادرته تدريبات الفريق الجماعية بسبب إصابة تعرض لها نتيجة تدخل من زميله الفرنسي أوريلين تشواميني.

وجاءت الإصابة في التدريبات الأخيرة التي أجراها الفريق على ملعب وارسو في بولندا، استعدادًا لمباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

وذكر النادي في بيانه الرسمي أن كامافينغا خضع لفحوصات طبية صباح اليوم لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وأظهرت النتائج أن اللاعب تعرض لالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليسرى، مما يستدعي غيابه عن المنافسات لفترة معينة حتى يتعافى بشكل كامل.

من جانبها، أوضحت الصحف الإسبانية، وعلى رأسها صحيفة "ماركا"، أن مدة غياب اللاعب قد تتراوح بين ستة إلى سبعة أسابيع، مما يعني أنه سيفوت بداية الموسم الجديد مع ريال مدريد.

هذا الغياب سيترك ثغرة في خط وسط الفريق، خاصةً مع التطلعات الكبيرة للموسم الجديد تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأصبح كامافينغا عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الميرنغي منذ انضمامه، وكان يُعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في خطط أنشيلوتي لمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي، لكن الإصابة أجبرته على الجلوس خارج الملعب.

وتأمل جماهير ريال مدريد في عودة سريعة للاعب الشاب، خاصة مع اقتراب بدء المنافسات المحلية، حيث يمثل كامافينغا ركيزة مهمة للفريق في مواصلة تقديم الأداء القوي الذي اعتاد عليه الميرنغي.

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