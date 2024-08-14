فضيحة تهز الدوري الإنجليزي.. شبكة تتلاعب في نتائج المباريات من قلب «كازينو» لندن

المصدر: البيان

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فجّر موسى سوايبو، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق، تفاصيل فضيحة كبيرة تهز أرجاء كرة القدم الإنجليزية والدوري الممتاز، تُديرها شبكة تلاعب من قلب كازينو في العاصمة لندن.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، كشف سوايبو، الذي حُكم عليه بالسجن 16 شهراً في أبريل 2015 بسبب تورطه في فضيحة تلاعب نتائج المباريات، عن تفاصيل مثيرة حول شبكة التلاعب.

وقال سوايبو إن "هناك خمسة لاعبين على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز تلقوا اتصالات من جهات تتلاعب بنتائج المباريات".

سوايبو أشار إلى أن "عصابات المراهنات غير القانونية استهدفت المستويات العليا في كرة القدم الإنجليزية"، مضيفاً أنه "خلال فترة عمله مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز بين 2015 و2019 لتثقيف اللاعبين حول مخاطر النزاهة، اكتشف طرق التلاعب وطرق تواصل اللاعبين مع هذه العصابات".

وأوضح سوايبو أن اللاعبين اعترفوا بأنهم تعرضوا لممارسات المقامرة في كازينوهات لندن، وأن "بعض اللاعبين الذين تواصلوا معه بشأن قضايا المراهنة يلعبون الآن على المستوى الدولي".

كما أشار إلى حالات مثل إيفان توني من برينتفورد وساندرو تونالي من نيوكاسل يونايتد، الذين تلقوا حظرًا بسبب انتهاكات لقواعد المراهنات.

سوايبو، بعد خروجه من السجن، عمل مع الدوري الإنجليزي واتحاد كرة القدم لتثقيف اللاعبين حول النزاهة، وكانت تجربته الحية في التلاعب بنتائج المباريات جزءًا من ورش العمل التعليمية حول النزاهة للاعبي أكاديمية الدوري الممتاز.

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