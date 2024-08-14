أنشيلوتي يعلن الأسماء المرشحة لتنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قبل مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، عُقد مؤتمر صحفي مع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، حيث تناول عدة جوانب تتعلق باللقاء المنتظر.

أوضح أنشيلوتي أن ريال مدريد يدخل المباراة بحماس كبير، إذ يسعى الفريق للفوز باللقب الأول في موسم شاق، بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوز على بوروسيا دورتموند.

وفيما يتعلق بكيفية استعداد كيليان مبابي، قال أنشيلوتي إن اللاعب الفرنسي وصل بحالة جيدة ويتأقلم بشكل ممتاز مع الفريق.

وردًا على التكهنات حول عرض الدوري السعودي لفينيسيوس جونيور، أشار أنشيلوتي إلى أنه لا يوجد شيء رسمي، وأن الفريق متمسك بجميع لاعبيه ويهدف لتحقيق إنجازات جديدة.

أما بخصوص مسدد ركلات الجزاء، فقد أكد أنشيلوتي أن كيليان مبابي، جود بيلينغهام، وفالفيردي هم من بين الخيارات المتاحة، وسيتم تحديد الترتيب بناءً على الوضع.

وتحدث أنشيلوتي أيضًا عن إمكانية مشاركة اللاعبين في المباريات، مشيرًا إلى أن الأداء الجيد يضمن المشاركة، واعتبر المؤتمرات الصحفية جزءًا من عمله الذي يحترمه.

وعندما سُئل عن التأثير الناتج عن اعتزال توني كروس، أشار أنشيلوتي إلى أن هناك لاعبين آخرين مثل فالفيردي وكامافينجا يمكنهم تعويضه، وأن أسلوب اللعب سيتكيف وفقًا للتشكيلة الحالية.

وبخصوص أتالانتا ومدربه جاسبريني، وصف أنشيلوتي اللقاء بالمباراة الصعبة والتنافسية، معربًا عن احترامه لجاسبريني، كما أكد أن لونين جزء مهم من الفريق ويشكل إضافة قوية في مركزه.

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