إصابة لوك شو تربك خطط مانشستر يونايتد قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن ظهيره الأيسر لوك شو سيغيب عن المباراة الافتتاحية لفريقه في الموسم الجديد بسبب إصابة في ربلة الساق.

أُصيب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 29 عامًا، في مستهل التدريبات التي تسبق الموسم.

وقال يونايتد في بيان: "إنه يعمل بجد على إعادة تأهيله بهدف أن يكون متاحًا بعد فترة التوقف الدولية الأولى".

وكان يونايتد قد أعلن في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري أن قلب الدفاع الفرنسي الجديد ليني يورو (18 عامًا) سيعود إلى الملاعب في غضون ثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة ناجحة في قدمه.

وسيبدأ يونايتد مشواره في الدوري على أرضه أمام فولهام يوم الجمعة المقبل.

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