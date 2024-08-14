هل يشارك مبابي في السوبر الأوروبي؟ أنشيلوتي يترك الإجابة معلقة

المصدر: وكالات

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رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، التعليق على إمكانية مشاركة كيليان مبابي، لاعب الفريق الجديد، في التشكيلة الأساسية أمام أتلانتا الإيطالي في مباراة كأس السوبر الأوروبية اليوم الأربعاء.

وصل مبابي (25 عاماً) إلى العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي لبدء التدريبات مع الفريق، بعد انضمامه إلى ريال مدريد في انتقال مجاني بعقد يمتد لخمس سنوات في يونيو الماضي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة استمر الحديث عنها لسنوات.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "وصل مبابي إلى الفريق بحالة جيدة تماماً مثل اللاعبين الآخرين الذين انضموا الأسبوع الماضي. لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدريب، لكننا نعمل بشكل جيد للغاية. كيليان في حالة جيدة ويتكيف بشكل جيد جداً. من الواضح أن جميع اللاعبين هنا يمكنهم المشاركة غداً".

وكان المدرب الإيطالي قد قال في وقت سابق، بعد إحدى المباريات الودية الأخيرة في الولايات المتحدة، إن اللاعبين الفائزين بدوري أبطال أوروبا هم من يجب أن يلعبوا كأس السوبر. ورغم ذلك، لم يستبعد أنشيلوتي ظهور مبابي في مرحلة ما من اللقاء.

وعندما سُئل عن إمكانية إسناد مهمة تسديد ركلات الجزاء إلى مبابي، قال المدرب إن هذه المهمة لن تُمنح إلا للاعب يبدأ المباراة. وأضاف أنشيلوتي: "مبابي يسدد ركلات الجزاء ويفعل ذلك بشكل جيد للغاية. (لكن) جود بلينجهام قدم أداء جيداً في بطولة أوروبا، وكان (فيدريكو) فالفيردي رائعاً في كوبا أمريكا. لذا لدينا الكثير من منفذي ركلات الجزاء. يجب أن أختار واحداً منهم لمباراة الغد. من الواضح أنني يجب أن أختار لاعباً سيبدأ المباراة".

ويمكن أن يصبح ريال مدريد، الفائز بكأس السوبر الأوروبية خمس مرات حتى الآن، الفريق الأكثر فوزاً باللقب إذا ما انتصر على أتلانتا، ليتفوق على برشلونة وميلان الفائزين باللقب خمس مرات أيضاً. كما يمكن أن يصنع ريال مدريد التاريخ هذا الموسم إذا استهله بالفوز، إذ ستكون هناك إمكانية لتحقيق سبعة ألقاب لأول مرة على الإطلاق بفضل بطولة كأس القارات للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أنشيلوتي: "كما هي العادة، نبدأ الموسم بكل الإثارة والرغبة. إنه اللقب الأول في موسم سيكون صعباً للغاية، ولكنه قد يكون ناجحاً للغاية أيضاً. نريد أن نبدأ الموسم بشكل جيد. نحن ندرك الصعوبات، ولكنني أرى الفريق في حالة جيدة، ولديه حافز للعب مباراة رائعة".

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