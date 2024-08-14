مانشستر يونايتد يعزز صفوفه بثنائي بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، انتقال لاعبيه ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم الثنائي إلى صفوف بايرن ميونخ في مطلع موسم 2022/2023، وفازا مع الفريق ببطولة الدوري وكأس السوبر الألماني.

وجاء دي ليخت من العملاق الإيطالي يوفنتوس مقابل 70 مليون يورو، بينما انضم مزراوي من أياكس أمستردام الهولندي بصفقة انتقال حر.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عبر موقع النادي الإلكتروني: "نشكر دي ليخت ومزراوي على الفترة الناجحة معنا".

وأضاف إيبرل: "نتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما مع مانشستر يونايتد".

ولعب دي ليخت 73 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالها المدافع الهولندي خمسة أهداف، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين، أما مزراوي، فقد خاض 55 مباراة مع الفريق البافاري، وسجل هدفًا واحدًا مع ثماني تمريرات حاسمة.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير ذكرت أن بايرن سيربح 45 مليون يورو من انتقال دي ليخت مقابل 15 مليون يورو من مزراوي، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى.

ووقع دي ليخت عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2029، مع خيار التمديد لموسم آخر، بينما وقع مزراوي حتى صيف 2028، مع خيار التمديد لموسم واحد أيضًا.

وودع دي ليخت جماهير الفريق البافاري برسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستجرام، قال فيها: "تشرفت كثيرًا باللعب لنادٍ رائع مثل بايرن ميونخ لمدة عامين، وأتمنى له المزيد من الألقاب".

وسيلتحق الثنائي في مانشستر بمدربهما السابق في أياكس أمستردام، إيريك تين هاج، المدير الفني الحالي للفريق الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز