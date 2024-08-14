بيساكا يودع مان يونايتد وينضم لوستهام

المصدر: لندن ـ أ ف ب

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انتقل ظهير أيمن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أرون وان-بيساكا إلى وستهام اللندني في صفقة بلغت 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار). ووافق وان-بيساكا على عقد لمدة سبع سنوات بعد خمس سنوات قضاها مع مانشستر يونايتد قادماً من كريستال بالاس اللندني أيضاً.

وقال وان-بيساكا: «إنه شعور مدهش العودة إلى لندن وأتطلع قدماً لما ينتظرني». وتابع: «أنا ولدت هنا وأعرف تماماً خفايا لندن التي لعبت دوراً كبيراً في حياتي، وبالتالي العودة إلى هذه المدينة يعني الكثير بالنسبة لي».

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