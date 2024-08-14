مبابي نجم السوبر الأوروبي الليلة

المصدر: وارسو - أ ف ب

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يبحث النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن تسجيل انطلاقة قوية بقميص ريال مدريد الإسباني عندما يخوض مباراته الرسمية الأولى بمواجهة أتالانتا الإيطالي الليلة في كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بوارسو.

ويطمح النادي الملكي، الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 القياسية في يونيو الماضي، أن يصبح أول فريق يتوّج بالسوبر القاري للمرة السادسة، ويتشارك ريال الرقم القياسي الحالي بخمسة ألقاب مع مواطنه برشلونة، وميلان الإيطالي.

ويدخل نادي العاصمة مواجهة السوبر بعد موسم استثنائي، حيث لم يخسر فيه أياً من مبارياته الـ 26 الأخيرة (17 فوزاً و9 تعادلات)، وعزز ترسانته بانضمام النجم الغني عن التعريف مبابي القادم من باريس سان جرمان الفرنسي.

وستكون الأنظار شاخصة إلى مبابي، الذي انضم أخيراً إلى النادي الذي يعشقه منذ طفولته، والذي ارتبط اسمه به لسنوات عدة دون أن يتحقق هدف انتقاله حتى الصيف الحالي. وبات ريال يتسلح بترسانة هجومية متكاملة، على رأسها مبابي، والبرازيليان فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وخلفهم الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام.

أولوية وحذر

ولا شك في أن «ميرينغي» سيكون الفريق الأوفر حظاً للخروج منتصراً، لكن سيتعين عليه الحذر أمام أتالانتا، بقيادة مدربه جانبييرو غاسبيريني، الذي تمكن من وضع حد للسلسلة التاريخية، والقياسية لباير ليفركوزن الألماني من دون هزيمة عندما فاز عليه في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» 3 - 0 في 22 مايو الماضي، كما أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثالث.

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