نصف يوم إجازة في بوتسوانا للاحتفال بذهبية تيبوغو

المصدر: بوتسوانا-أ ف ب

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أعلن رئيس بوتسوانا بعد ظهر أمس عطلة رسمية للسماح للشعب بالاحتفال بأول ميدالية ذهبية في تاريخها والعودة المظفرة للعداء ليتزيلي تيبوغو الذي فاز بسباق 200 متر في باريس. ووصل وفد بوتسوانا الأولمبي إلى المطار الدولي ظهر أمس حاملاً ذهبية تيبوغو وفضية سباق التتابع 4 مرات 400 متر للرجال، مما يرفع إجمالي عدد الميداليات الأولمبية لبوتسوانا إلى أربع ميداليات في تاريخ البلاد.

وأصبح تيبوغو (21 عاماً) أول عداء أفريقي يفوز بسباق 200 متر للرجال، كما سجل رقماً قياسياً أفريقياً بزمن قدره 19.46 ثانية عندما تفوق على الأمريكيين كينيث بيدناريك ونواه لايلز في 8 أغسطس. وكان الرئيس موكجويتسي ماسيسي قد منح مواطنيه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إجازة لمدة نصف يوم الجمعة الماضي للاحتفال «بظاهرة بوتسوانا».

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