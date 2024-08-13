«أوبتا» يتوقع بطل الدوري الإنجليزي 2024 - 2025.. ومركز صادم لمانشستر يونايتد

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يستعد عشاق الساحرة المستديرة في بقاع العالم كافة، لدوران عجلة دوريات كرة القدم، خصوصاً الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وهناك في بلاد الضباب، تترقب الجماهير انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 – 2025 لمعرفة البطل الجديد، أم أن مانشستر سيتي سيحكم قبضته على اللقب للموسم الخامس على التوالي.

وكان مانشستر سيتي بقيادة المدرب الفيلسوف بيب غوارديولا، توج بلقب الدوري الإنجليزي في آخر أربعة مواسم.

وأجرى كمبيوتر عملاق لـ"شبكة أوبتا" أكثر من 10 آلاف عملية محاكاة توقعت بطل الدوري الإنجليزي 2024 – 2025، ارتكزت على نقاط قوة وضعف الفرق.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، لم تسفر المحاكاة عن بطل جديد للبريمييرليغ، وخلصت إلى أن مانشستر سيتي سيحتفظ باللقب للموسم الخامس على التوالي، بينما توقعت مركزاً صادماً للجار يونايتد.

وتالياً توقعات "كمبيوتر أوبتا" لترتيب الدوري الإنجليزي 2024 – 2025:



1. مانشستر سيتي

2. أرسنال

3. ليفربول

4. تشيلسي

5. نيوكاسل

6. مانشستر يونايتد

7. توتنهام

8. أستون فيلا

9. كريستال بالاس

10. وست هام

11. برايتون

12. فولهام

13. إيفرتون

14. برينتفورد

15. بورنموث

16. وولفرهامبتون

17. نوتنغهام فورست

18. ليستر سيتي

19. إبسويتش تاون

20. ساوثهامبتون

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