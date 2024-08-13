إنجازات وأرقام قياسية.. محمد صلاح يبدأ موسمه العاشر في الدوري الإنجليزي

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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احتفل حساب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصات التواصل الاجتماعي بإنجاز استثنائي للنجم المصري محمد صلاح، الذي يبدأ موسمه العاشر في "البريميرليغ".

منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي، أثبت صلاح أنه أحد أبرز النجوم في تاريخ المسابقة، حيث نجح في ترك بصمة لا تُنسى مع ليفربول، النادي الذي انتقل إليه عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

بداية صلاح في الدوري الإنجليزي

بدأ محمد صلاح مسيرته في الدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي في يناير 2014، ولكن تلك التجربة لم تكن ناجحة بما يكفي، حيث لم يحصل على فرصة لإظهار إمكانياته.

ومع ذلك، عاد صلاح إلى البريميرليغ من بوابة ليفربول بعد فترة من التألق في الدوري الإيطالي، ليبدأ فصلاً جديدًا من النجاحات.

نجاحات مع ليفربول

منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي، أصبح محمد صلاح ركيزة أساسية في تشكيلة ليفربول ومدربه يورغن كلوب، وقاد الريدز لتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، وهو اللقب الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019.

على الصعيد الفردي، حصد صلاح العديد من الجوائز الفردية، من بينها جائزة هداف الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات، ومع كل موسم، يواصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل الأهداف الرائعة.

ردود الفعل

تفاعل جمهور الكرة الإنجليزية والعالمية مع هذه المناسبة، مشيدين بما قدمه صلاح من أداء رائع ومستويات متميزة على مدار تسعة مواسم.

وتشعر الجماهير العربية بشكل خاص بالفخر لما حققه "الملك المصري"، الذي أصبح سفيرًا للكرة العربية في واحدة من أقوى دوريات العالم.

التطلعات المستقبلية

مع دخوله الموسم العاشر، يظل السؤال الذي يشغل الجماهير والنقاد هو: ما الذي يخبئه المستقبل لمحمد صلاح؟ هل سيواصل تحطيم الأرقام وتوسيع إرثه في البريميرليغ، أم أن هناك تحديات جديدة تنتظره في مسيرته؟

ما هو مؤكد هو أن محمد صلاح لن يتوقف عند هذا الحد، وسيظل يسعى لكتابة فصول جديدة من التألق في مسيرته الاحترافية، سواء في ليفربول أو في أي ناد آخر.

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