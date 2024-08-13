برشلونة يطلب 60 مليونًا.. مانشستر يونايتد يستهدف رافينيا كبديل لأنتوني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي رافينيا دياز، جناح برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب مانشستر يونايتد في تعزيز هجومه بقيادة مدربه إريك تين هاج، لتحقيق أداء أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وعلى الرغم من اهتمام الهلال السعودي برافينيا، أعلن اللاعب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي، مفضلًا البقاء في أوروبا.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد معجب بقدرات رافينيا ويرغب في ضمه هذا الصيف. النادي الإنجليزي يخطط للتخلي عن لاعبه الحالي، أنتوني، الذي لم يلبي التوقعات الموسم الماضي.

برشلونة، الذي كان قريبًا من بيع رونالدو أراخو إلى بايرن ميونخ قبل أن تُعيق إصابة اللاعب الصفقة، يضغط حاليًا لبيع رافينيا بسبب حاجته المالية بعد التعاقد مع داني ألمو.

وانتقل رافينيا، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة من ليدز يونايتد في صيف 2022 مقابل 60 مليون يورو. خلال موسمين مع برشلونة، خاض 87 مباراة وسجل 20 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال أيضًا مهتم بالتعاقد مع رافينيا في فترة الانتقالات الحالية.

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