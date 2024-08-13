لا موعد محدد لعودته.. مدرب إنتر ميامي يوضح تطورات إصابة ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أوضح المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينيو، المدير الفني لإنتر ميامي، أن غياب ليونيل ميسي عن الفريق سيستمر في مباراة كأس الدوريات ضد كولومبوس كرو.

وفي تصريحاته، أكد مارتينيو أن ميسي، الذي أصيب في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أمريكا، لا يزال يعمل بشكل منفصل ولا يوجد موعد محدد لعودته إلى التشكيلة.

وأضاف: "غياب ليو يؤثر علينا بطرق مختلفة، وأحيانًا يتفاقم بسبب غياب لاعبين أساسيين آخرين."

وأشار مارتينيو إلى أن الفريق يهدف إلى استعادة القدرة التنافسية في أسرع وقت ممكن مع استمرار غياب ميسي.

وعبّر عن دعمه للاعبين الشباب في الفريق مثل دييجو جوميز وفيديريكو ريدوندو، مؤكداً أن تأثير اللاعبين المخضرمين، بما في ذلك ميسي، بوسكيتس، وألبا، هام لنمو هؤلاء الشباب.

حالياً، يحتل إنتر ميامي صدارة مجموعة الشرق في الدوري الأمريكي برصيد 50 نقطة بعد 24 مباراة.

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