ركلات الترجيح أم وقت إضافي.. كيف تُحسم نتيجة السوبر الأوروبي حال التعادل؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تتجه الأنظار إلى ملعب وارسو في بولندا، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني مع أتلانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي، مساء غدًا الثلاثاء، 13 أغسطس.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره على بوروسيا دورتموند الألماني، بينما تأهل أتلانتا الإيطالي إلى بطولة السوبر بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بين ريال مدريد وأتلانتا، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، حيث لا يوجد وقت إضافي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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