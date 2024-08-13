ثلاثي مانشستر سيتي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2024

المصدر: وكالات

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سيطر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في 2024 بوجود ثلاثة من لاعبيه هم إرلينج هالاند ورودري وفيل فودن ضمن قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الثلاثاء قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام بينهم ثلاثي مانشستر سيتي بالإضافة إلى مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال وكول بالمر لاعب تشيلسي وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وقاد هالاند وروردي وفودن مانشستر سيتي ليصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي.

وحصد المهاجم النرويجي هالاند هذه الجائزة العام الماضي.

وقالت الرابطة عبر حسابها على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن حفل توزيع الجوائز سيقام في دار الأوبرا في مانشستر يوم الثلاثاء المقبل.

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