إنتر ميلان يؤمن مارتينيز بعقد جديد

المصدر: وكالات

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أعلن نادي إنتر ميلان، حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، تمديد تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حتى عام 2029.

وذكر النادي الإيطالي في بيان: "يؤكد نادي إنتر ميلان أنه تم التوصل لاتفاق من أجل تمديد عقد لاوتارو مارتينيز. وقع المهاجم، الذي ولد عام 1997، عقدًا يستمر بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى 30 يونيو 2029".

وانضم مارتينيزلإنتر موسم 2018 / 2019، قبل أن يرتدي شارة قيادة الفريق.

وخلال مسيرته مع إنتر، توج مارتينيز بلقبين للدوري الإيطالي ومثلهما بكأس إيطاليا، فيما حصل على لقب كأس السوبر الإيطالي 3 مرات، كما فاز مارتينيز أيضا بلقب كأس العالم عام 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين.

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