برشلونة ينهار في آخر اختبار ودي قبل انطلاق «الليغا»

المصدر: وكالات

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مني برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك بهزيمة قاسية أمام موناكو الفرني 0-3 في مباراة ودية هي الأخيرة للفريق الكاتالوني قبل انطلاق الدوري الإسباني نهاية الاسبوع الحالي.

وخاض المدرب الألماني أول مباراة له على أرضه منذ تعيينه في مايو الماضي، لكن بعد النتائج القوية في جولته الأميركية، بما في ذلك الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، سقط سقوطا كبيرا أمام موناكو.

تقدم فريق الإمارة في وقت مبكر من الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية لكأس جوان غامبر التقليدية لبرشلونة عبر لامين كامارا، قبل أن يضاعف السويسري بريل إمبولو النتيجة.

وغادر الألماني الدولي إيلكاي غوندوجان أرضية الملعب بعد تعرضه لضربة في الرأس.

أشرك فليك نجم إسبانيا في كأس أوروبا 2024 لامين جمال في الشوط الثاني محاولا تعديل النتيجة، لكن الفريق الضيف اضاف الهدف الثالث عن طريق كريستيان ماويسا في اواخر المباراة.

ويبدأ برشلونة، الذي يسعى لإنتزاع لقب بطل الدوري الإسباني من منافسه التقليدي ريال مدريد، مشواره في الدوري المحلي، السبت، برحلة صعبة في مواجهة فالنسيا.

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