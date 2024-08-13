مواعيد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا
ت + ت - الحجم الطبيعي
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم كافة، انطلاق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث بات موسم 2024 – 2025 على الأبواب.
وهذه مواعيد انطلاق البطولات الخمس الكبرى في أوروبا:
الدوري الإنجليزي: 16 أغسطس:
المباراة الأولى: مانشستر يونايتد x فولهام.
الدوري الإسباني: 15 أغسطس:
المباراتان الأوليان:
أتلتيك بلباو x خيتافي
ريال بيتيس x جيرونا.
الدوري الإيطالي: 17 أغسطس، 4 مباريات في اليوم الافتتاحي:
بارما x فيورنتينا
جنوى x إنتر ميلان
ميلان x تورينو
إمبولي x مونزا
الدوري الألماني: 23 أغسطس
المباراة الأولى: بوروسيا مونشنغلادباخ x باير ليفركوزون.
الدوري الفرنسي: 16 أغسطس:
المباراة الأولى: لوهافر x باريس سان جيرمان.