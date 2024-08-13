مواعيد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا

المصدر: البيان

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم كافة، انطلاق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث بات موسم 2024 – 2025 على الأبواب.

وهذه مواعيد انطلاق البطولات الخمس الكبرى في أوروبا:

الدوري الإنجليزي: 16 أغسطس:

المباراة الأولى: مانشستر يونايتد x فولهام.

الدوري الإسباني: 15 أغسطس:

المباراتان الأوليان:

أتلتيك بلباو x خيتافي

ريال بيتيس x جيرونا.

الدوري الإيطالي: 17 أغسطس، 4 مباريات في اليوم الافتتاحي:

بارما x فيورنتينا

جنوى x إنتر ميلان

ميلان x تورينو

إمبولي x مونزا

الدوري الألماني: 23 أغسطس

المباراة الأولى: بوروسيا مونشنغلادباخ x باير ليفركوزون.

الدوري الفرنسي: 16 أغسطس:

المباراة الأولى: لوهافر x باريس سان جيرمان.

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