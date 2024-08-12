تغيير جزري.. ليفربول يعتمد الطائر فقط كشعار جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تغيير شعاره، حيث سيعتمد الشكل الجديد بدءاً من اليوم على جميع منصاته الرقمية.

يُظهر الشعار الجديد طائر الريدز فقط، حيث سيتم استخدامه على كل من المنصات الرقمية والبث التلفزيوني لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ابتداءً من الآن.

كان الشعار القديم يتضمن بوابة مدينة ليفربول مع شعلة، بالإضافة إلى طائر الريدز، وهو ما كان رمزاً تاريخياً يعكس إنجازات النادي العريق.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي الممتاز صورة تُظهر سجل أبطال الدوري، مشيراً إلى بطل النسخة المقبلة، مع ملاحظة أن الشعار الجديد قد ظهر على بطل موسم 2019/2020 (ليفربول).

من المقرر أن يلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد إيبسويتش تاون، يوم السبت 17 أغسطس، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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